Colegio Pellegrini: Candado estudiantil y adultos por redes

En el marco de las tomas de escuelas en la Ciudad de Buenos Aires, el centro de estudiantes del colegio Carlos Pellegrini –que depende del rectorado de la UBA y no del gobierno porteño- tomó el edificio para mostrar su ‘solidaridad’ con sus pares que reclaman mejoras en las viandas que entrega la Administración Larreta y las pasantías no remuneradas. Lo inédito de la protesta en el Pellegrini es que los estudiantes le pusieron candado a la puerta de entrada al edificio y no dejan ingresar a ningún “adulto”, entre ellos ni siquiera a la rectora, que apeló a las redes sociales para comunicarse con las familias.