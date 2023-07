Clima: Qué nos depara la ola de calor para este finde

"Todas las provincias estarán abrazadas por una situación de calor propia del verano", avisó y detalló que no hay que sorprenderse "si escuchan cerca de 35 grados en Córdoba, San Juan, La Rioja, Catamarca, Mendoza o La Pampa. O arriba de 30 grados en Santa Fe, Rosario, alguna localidad de Corrientes, y también puede llegar a la ciudad de Buenos Aires.

Cómo estará en el NOA

La región del NOA, comprendida por Jujuy, Salta y Tucumán, tendrán temperaturas que rondarán una mínima de 5° C y máximas aproximadas a los 28° C a partir de este viernes hasta el lunes.

Por otro lado, tal como mencionó el conductor Mazza, En las provincias de Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero, tendrán una máxima puede llegar a los 30° C a partir de este lunes, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y cuidarse del sol con bloqueador y ropa adecuada.

ola-de-calor.jpg Crisis climática: ¿El sur es el próximo en enfrentar una ola de calor?

Cómo estará en el NEA

El NEA (Formosa, Corrientes y Chaco) comenzarán el fin de semana bastante caluroso, con temperaturas mínimas desde 15° C alcanzando máximas de 32°C considerándose la zona más calurosa hasta el momento.

Las lluvias son algo que no aparecerán por mientras, durante la mañana se mantendrá algo nublado y para la noche despejado, sobre todo en la zona de Corrientes.

Clima en Argentina: Cómo estará el centro del país

Córdoba comenzará su fin de semana con temperaturas mázimas de 21° C y mínimas de 6° C, por otro lado, las altas temperaturas al igual que en las otras provincias se prolongarán y alcanzarán un pico de 32° C para el domingo. También experimentará un clima con poca nubosidad persistente durante los próximos 3 días.

En cambio en Buenos Aires el clima parece ser otro. Si bien las temperaturas máximas se consideran altas para el período climático por el que se está pasando, lo cierto es que en comparación con el resto, la máxima es mucho más baja de lo que se puede esperar. En CABA por ejemplo, la temperatura máxima para este finde será de 21° C y la mínima de 7° C, mientras que para el interior se esperan temperaturas similares y un poco de llovizna comenzando este viernes.

Clima frío en CABA

Citando algunos dichos de Mazza, La ola de calor también llegará a la Costa Atlántica, aunque en menor medida. En el caso de Mar del Plata, "el sábado estará particularmente ventoso, con máximas que podrían llevarnos a una tarde entre 21 y 23 grados", anticipó el meteorólogo. De todas formas, explicó que "tenemos que ajustarnos al tema del viento".

Analizando las temperaturas para el invierno a lo largo de la historia, dijo que "para Mar del Plata la temperatura de la tarde de julio tendría que llegar a los 13 grados; y la mínima debería ser en promedio de 3 grados. Hasta ahora venimos por esos valores y hasta un poco por debajo".

En La Pampa, Santa Fe y Entre Ríos, el clima es bastante parecido en estas 3 provincias. La máxima será de 23° C y las mínimas rondarán los 3°C como piso. Este fin de semana se mantendrá nublado con leve descenso de la temperatura durante la madrugada.

Clima en Argentina: Cómo estará Cuyo

La región de Cuyo constituida por San Juan, Mendoza y San Luis le darán la bienvenida a la nubosidad a partir del viernes en la noche comenzando por San Juan y Mendoza, mientras que San Luis espera un sábado ventoso al inicio de la madrugada. Por mientras, el clima en la región cuyana se mantiene mayormente nublado con temperaturas que van desde los 7° hasta los 27° C.

Clima en Argentina: Cómo estará el sur del país

Como era de esperarse y pese al calor que vivirá nuestro país, el sur se mantiene con sus temperaturas intactas, comenzando por Santa Cruz que para este fin de semana la mínima será de -1° C y la máxima de 7° C manteniendo un fin de semana nublado.

Por otro lado las provincias de Chubut, Río Negro y Tierra del Fuego comienzan la jornada con chaparrones que se extenderán hasta el día jueves, (en el caso de Chubut, la semana estará lluviosa a excepción de los días viernes y domingos), Mientras que en Neuquén caerá una tormenta aisladas para la tarde al igual que en Río Negro.

La temperatura oscilará entre una mínima de -3° con una máxima de 3° C para Tierra del Fuego mientras que Río Negro, Chubut y Neuquén la temperatura tiene un piso de 3° que ascenderá hasta los 19° C.

