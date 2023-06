Clima frío, pero no tanto, camino al finde largo

Destinos-nieve-las-Lenas-SF.jpg Las Leñas, Mendoza, mantendrá las pistas blancas de nieve

Clima en Cuyo y la Patagonia

Durante los próximos días no se prevén eventuales nevadas demasiado destacadas para la región cordillerana de la Patagonia y Cuyo. Pero la situación previa fue muy buena.

En las últimas semanas sobre toda la región cordillerana del país se notó muy buen nivel de nieve en la mayor parte de los centros turísticos. Luego de un 2022 muy complicado este año comenzó la temporada de nieve muy activa ya que la tierra se enfrió más temprano con la primeras nevadas.

De acuerdo con el último informe del sitio Meteored.com para el fin de semana largo no se prevén nevadas de magnitud, y sólo podrían desarrollarse algunos fenómenos puntuales, aislados y acotados, que no afectarán las practicas deportivas. Además las temperaturas no serán extremas, ya que recién sobre el cierre del fin de semana largo se espera una nueva entrada de aire frío intenso.

Alertas en Río Negro y Neuquén

https://twitter.com/SMN_Argentina/status/1669309080244977665 JUEVES SAT | ALERTAS #SiHayAlertaEstateAlerta



Nivel AMARILLO

- Sectores de Río Negro y Neuquén por lluvia. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, que pueden ser superados en forma local.



Más detalles en https://t.co/HKloFAfs5C https://t.co/6NWrzebvSG — SMN Argentina (@SMN_Argentina) June 15, 2023

