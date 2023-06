Live Blog Post

La abogada de la víctima: "Desde abril estábamos esperando la medida cautelar”

Ximena Damazco, representante Ludmila Isabella, en una charla con TN afirmó que su clienta “mañana se tiene que presentar en la UFI 17 de Lomas para ratificar la denuncia. La prohibición de acercamiento está hecha a favor de ella y de toda la familia, porque la familia de ella también fue amenazada. Él no se puede acercar a nadie de ellos"

Por otro lado, criticó las demoras en la causa ya que desde abril que esperan la medida cautelar para que Acosta no se pueda acercar a Ludmila. "Ella hoy no se siente tranquila porque no sabemos qué va pasar de acá en más, no sabemos qué va a decir él, cómo se va a defender, de qué manera va a poder justificar todo esto. Él salió con un posteo diciendo que ella lo único que quiere es plata y no es así"