Clima del finde: ¡A resguardarse que viene con mucho calor!

Clima: ¿Se vienen las lluvias? El pronóstico esta semana

Cómo estará en el NEA

Para las provincias de Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes las lluvias se harán visibles a partir del martes, todas contarán con lluvias hasta el día viernes para el sábado y luego un final de semana nuevamente nublado.

La temperatura será de mínima 18° y la máxima 30° C.

Clima: Cómo estará en el centro

En Buenos Aires, las proyecciones para este fin de semana, serán muy buenas. Comenzando porque la mayor parte de la provincia se mantendrá con lluvias, por otro lado las localidades de General Villegas, Trenque Lauquen, Olavarría, Coronel Suarez, Pigüé, Sierra de la Ventana, Coronel Pringles, Monte Hermoso, Necochea y Bahía Blanca, se mantendrán nublado hasta el domingo.

La provincia de Córdoba tiene para este sábado y domingo un pronóstico donde la nubosidad se hará presente la mayor parte del tiempo, a excepción del día lunes que vendrá la tormenta.

Un fin de semana nublado le espera a La Pampa, Santa Fe y Entre Ríos. El resto de la semana se resume en un clima parcialmente nublado.

El clima del finde: ¡A disfrutar el buen tiempo y calorcito!

Las temperaturas máximas para el centro del país no superarán los 35° C mientras que la mínima se mantendrá en 19° C.

Clima en Argentina: Cómo estará Cuyo

Las provincias cuyanas de Mendoza, San Luis y San Juan tendrán un fin de semana tranquilo aunque con tormentas aisladas asomándose. Por otro lado, el lunes contarán con tormentas con la posibilidad de caída de granizo.

La temperatura para cuyo irá desde los 21° de mínima hasta los 34° C de máxima.

Cómo estará el sur del país

Santa Cruz, Chubut y Tierra del fuego como suelen acostumbrar, para el fin de semana permanecerán algo ventoso y con ligeras lluvias para el sábado y domingo. La temperatura será de mínima 2° C y la máxima de 12° C para Río Grande, de 20° C de máxima y 5° C de mínima para Río Gallegos y de 20° C máxima y para Rawson que al igual que Neuquén, tendrán cielo parcialmente nublado el resto del fin de semana y con temperaturas de 10° C a 26° C.

Por otro lado las provincias de Río Negro tendrá el cielo parcialmente nublado durante estos dos días. La máxima será de 37° C y la mínima de 12° C.

Más noticias en Urgente24

Tras sequía y heladas, El Niño: Advierten piña en el BCRA

Atención: Camioneta made in Argentina hace recall urgente

ANSES ahora te expone con tus datos personales en vidriera

Pausa de la TV tradicional: Baby Etchecopar y Santiago Cúneo

El ex ESPN echado por Racing, ahora vs. Pollo Vingolo y F90