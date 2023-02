Clima 27/02: Solcito para algunos y lluvias para el NEA

Clima: ¡Se vienen las lluvias entre tantas nubes! El tiempo para hoy 08/11

En cuanto a las temperaturas, serán más que amistosas para el noroeste argentino, teniendo mínimas de 15° C y máximas que rondarían los 28° C.

Cómo estará en el NEA

Para las provincias de Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes el cielo nublado predominará durante el lunes, a partir del martes, todas contarán con lluvias hasta el día viernes y luego un fin de semana nuevamente nublado.

La temperatura será de mínima 22° y la máxima 35° C.

Clima: Cómo estará en el centro

En Buenos Aires, las proyecciones para esta semana pero sobre todo para el día de hoy, son excelentes. Comenzando porque la mayor parte de la provincia se mantendrá con un día plenamente soleado, por otro lado Lomas de Zamora, La Plata y Avellaneda se mantienen ligeramente nublados.

La provincia de Córdoba tiene para este lunes y martes un pronóstico donde la nubosidad se hará presente la mayor parte de la semana, a excepción del día miércoles que vendrán las tormentas aisladas.

Un lunes soleado y despejado le espera a La Pampa y tormentas aisladas se avecinan para este martes en la noche. El resto de la semana se resume en un clima parcialmente nublado para los pampeanos.

Santa Fe y Entre Ríos tendrán para hoy y para el miércoles tormentas aisladas mientras que el resto de la semana predominará el cielo nublado.

Las temperaturas máximas para el centro del país no superarán los 35° C mientras que la mínima se mantendrá en 17° C.

Clima en Argentina: Cómo estará Cuyo

Las provincias cuyanas de Mendoza y San Juan se mantendrán con cielo parcialmente nublado durante la mayoría de los días de esta semana a excepción del miércoles que contarán con la presencia de lluvias aisladas. Por otro lado la provincia de San Luis se mantendrá más húmeda, con tormentas a partir del martes hasta el miércoles. Hoy por mientras el cielo estará despejado y el resto de la semana nublado.

La temperatura para cuyo irá desde los 16° de mínima hasta los 35° C de máxima.

Cómo estará el sur del país

Como hemos mencionado al principio, Santa Cruz, Chubut y Tierra del fuego se mantienen durante la jornada de hoy con alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento. En cuanto al clima general, la primera tendrá el día de hoy cielo parcialmente nublado y a partir del martes, lluvias hasta el jueves, mientras que Tierra del Fuego tendrá lluvias continuas hasta el viernes.

La temperatura será de mínima 5° C y la máxima de 11° C para Río Grande, de 19° C de máxima y 11° C de mínima para Río Gallegos y de 32° C máxima y 13° C mínima para Rawson.

Chubut y Neuquén por mientras tendrá cielo parcialmente nublado el resto de la semana y con temperaturas de 13° C a 32° C.

Por otro lado las provincias de Río Negro tendrá el cielo parcialmente nublado durante toda la semana a excepción del miércoles que contará con tormentas aisladas. La máxima será de 34° C y la mínima de 12° C.

