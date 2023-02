US$ 5.000 millones (mínimo) ya costó la guerra a Argentina

Ocurrió un aumento del valor de las importaciones de combustibles en US$ 3.757 millones en relación a los US$ 1.999 millones proyectado a precios preguerra. En relación con el complejo agroexportador, se evidencian exportaciones netas por un total de US$ 617 millones adicionales a lo proyectado antes de la guerra. El costo de los fletes para exportación sufrió un aumento de US$ 1.800 millones en relación a las estimaciones anteriores a la guerra. El impacto final a causa del conflicto en Ucrania se estimó en un deterioro de US$ 4.940 millones.