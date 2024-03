Cambio de nombre del CCK o cómo no conseguir votos para aprobar a Lijo

Sin aval del sector que lidera CFK será difícil que esa o cualquier iniciativa que requiera de una mayoría agravada propere. El bloque kirchnerista -Unidad Ciudadana, liderado por la bonaerense Juliana Di Tullio- conta de nada menos que de 16 senadores. Más que duplica al del oficilialista La Libertad Avanza, que sólo tiene 7.

En las últimas horas, trascendió que además de otros apoyos en el oficialismo esperan contar con votos kirchneristas para aprobar los pliegos de los jueces propuestos. Especialmente el de Lijo.

ariel-lijo.jpg El juez federal Ariel Lijo fue propuesto por Javier Milei para integrar la Corte Suprema.

Publicó este mismo martes el diario La Nación:

"En el Gobierno consideran que aún es “muy temprano” para hablar de cómo y cuál será la estrategia que se llevará adelante para conseguir esos apoyos, pero deslizan que el activo de Lijo en las filas kirchneristas es que, “si bien es el juez que impulsó la condena contra Amado Boudou, no tiene una impronta persecutoria” para la expresidenta Cristina Kirchner y sus aliados.

De hecho, en Balcarce 50 no descartan habilitar negociaciones paralelas con el kirchnerismo a cambio de los votos necesarios para la aprobación del pliego. “No es impensado”, señalan con diplomacia. Y agregan: “No tenemos prurito en sentarnos con ellos o con cualquier otro partido para conversar. Si no es algo descabellado lo que piden, no hay problema”.

Desde el kirchnerismo, fue la misma Juliana Di Tullio, jefa del bloque K en el Senado quien se refirió al anuncio del Gobierno sobre el CCK. Su comentario estaba lleno de ironía. "Quiero felicitar al gobierno por esta medida inteligente y urgente, económicamente hablando, de cambiarle el nombre a un centro cultural. Sin duda alguna, ahora nuestro país va a salir adelante encaminándose a la salida de la recesión para ir al crecimiento económico", tuiteó.

