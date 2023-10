Bronca de Axel Kicillof por Insaurralde: "Es el único tema"

El Gobernador Axel Kicillof habló por primera vez del escandaloso viaje de su exjefe de Gabinete, Martín Insaurralde a Marbella. Admitió sentir “bronca” por la situación, aclaró que no estaba al tanto del viaje del también intendente de Lomas de Zamora y no negó que su designación fue realizada por perdido de los Kirchner. Tampoco negó el impacto negativo que está teniendo en la campaña electoral de Unión por la Patria (UP), donde algunas encuestas ya insinúan algún coletazo electoral y el candidato presidencial Sergio Massa ya arma la estrategia del próximo debate pensando en cómo contrarrestar las acusaciones que provengan de parte de los candidatos opositores.