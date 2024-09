Bochorno de Neiffert: No tiene plan de inteligencia ni explicaciones sobre los $100.000 M

Pero la palabra de Neiffert sobre el no uso de los fondos girados por el Gobierno no conformaron para nada a los legisladores porque surgieron otras inconsistencias en su exposición que alarmaron.

Por ejemplo, Neiffer admitió que aún no tiene un plan de inteligencia a pesar de que el gobierno de Milei lleva 9 meses de gestión y el principal argumento para darle $100.000 millones a la SIDE era para garantizar la seguridad de los argentinos, según había argumentado el vocero Manuel Adorni. En su lugar, el secretario dijo que invitaría "pronto" a los legisladores para que conozcan cómo funcionara la nueva SIDE.

$100.000 millones sin explicaciones de Sergio Neiffert

La respuesta que más indignó a los legisladores fue cuando le preguntaron cómo se calcularon los $ 100.000 millones que le giraron. Neiffert no supo responder, cuando antes de que caiga el DNU el mismo Gobierno prometió enviar a la comisión a los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri para explicar cómo se usarían esos fondos.

Es decir, ¿Bullrich y Petri sabían o saben el uso de esos fondos y Neiffert, que debía recibirlos y ejecutarlos, sigue sin saberlo?

En la reunión, que fue cerrada por tratarse de temas estratégicos del país, cuando le preguntaron a Neiffert para qué necesitaba el dinero girado, la respuesta fue que era para readecuar el organismo según la reestructuración que planteó Milei al desintegrar la AFI, pero luego agregó que no se había terminado con el armado de la nueva secretaría, entonces surgieron más preguntas sobre cómo se había calculado el monto de los $100 mil millones sin tener el diseño terminado, además le cuestionaron el hecho de que pida una sesión secreta de la bicameral si no tenía nada de relevancia sensible para comunicar.

