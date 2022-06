Barbijo no obligatorio: ¿Dónde pidió usarlo Fernán Quirós?

“Lo que nosotros decimos es: sería deseable que todos, sobre todo cuando entran en lugares cerrados mientras completamos el período invernal, usen el barbijo. Lo que estamos diciendo es que ya no tiene obligatoriedad, pero eso no quiere decir que no sea recomendable seguir usándolo, no solamente por el Covid ”, aclaró el funcionario para no entrar en contradicción con la medida que ya rige.