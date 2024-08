Atentado kamikaze: Un despido y una misteriosa publicación alimentan la teoría

Por todos estos aspectos, el daño producido por el accidente podría haber sido incalculable. "Podría haber sido una tragedia peor que la de calle Salta", dijo Carlos Rusi, jefe de Bomberos Zapadores, en alusión a la explosión por el escape de gas ocurrida el 6 de agosto de 2013 en Salta 2141 en Rosario, por la cual murieron 22 personas y dos edificios quedaron destruidos.

La tragedia no fue mayor, primero porque la avioneta chocó contra una columna que desvió su trayectoria, lo que generó que no impacte de lleno contra el galpón. Si la avioneta no se hubiera desviado y chocaba directo contra los tanques de gases altamente explosivos que se encontraban en la planta "Hubiera generado una explosión de grandes proporciones", explicó Rusi.

En segundo lugar, Rosario se salvó de vivir otra tragedia porque el tanque de la aeronave, que tiene una capacidad para cien litros, no explotó al momento de impactar contra la fábrica, algo que todavía nadie pudo explicar el porqué. Si el depósito de combustible hubiese explotado y alguno de los tanques con gases inflamables "estallado, se podría haber generado lo que se llama una explosión por simpatía", explicó Rusi, lo que desencadenaría un desastre incalculable.

La publicación que cultiva la sospecha del atentado kamikaze

image.png La publicación de Medina en WhatsApp antes del chocar con el avión contra la empresa Air Liquide.

A cuatro días del siniestro, la Justicia de Santa Fe se encuentra en plena investigación. Fuentes del caso informaron que la fiscal Mariel Oliva, de la Unidad de Homicidios Culposos, citará esta semana a los allegados de Medina y a sus excompañeros en Air Liquide para determinar qué pasó con el piloto. La Junta Nacional del Transporte (JST) presentará el informe preliminar en treinta días y luego se determinará la competencia de la investigación.

Por el momento la Justicia desconoce si se trató de un accidente o de un atentado de Medina hacia la empresa en la cual trabajó y fue despedido solo tres semanas antes. “Las hipótesis son preliminares e informales por el momento. Hay tareas investigativas en curso para corroborar con documentación toda la información recabada hasta el momento”, señalaron fuentes judiciales.

Pero los familiares del piloto presentaron una prueba que puede conducir a la hipótesis del ataque premeditado. A las 9:39 en su estado de WhatsApp, Juan Manuel Medina publicó la foto de una enorme explosión y la leyenda: "A los grandes mentirosos", lo que asemeja peligrosamente el accidente de la avioneta en Rosario a una escena de la película Relatos Salvajes.

