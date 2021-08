Santa Fe: ¿Quiénes son los precandidatos del peronismo?

Agustín Rossi salió a pegarle al gobernador por haberse postulado como senador suplente y dijo que lo que hizo Perotti "es una especulación a la que los santafesinos no deberían estar sometidos. El gobernador tiene dos años más de mandato, que esté pensando en cuál va a ser su futuro político en 2023 no está bueno, no es ético. En segundo lugar, los dirigentes que propuso como candidatos a senadores no miden, y se pone él para tratar de impulsarlos. En tercer lugar, intentará que el debate sea sobre políticas provinciales, y que el debate sobre políticas nacionales aparezca con menos fuerza. Estoy absolutamente en desacuerdo con esa decisión".