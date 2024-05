Presión para negociar salarios: Paro docente universitario (04 y 05/06)

No hay solución a la crisis presupuestaria de las universidades si no se resuelve la demanda salarial. Las universidades funcionan con el trabajo de sus docentes y no docentes No hay solución a la crisis presupuestaria de las universidades si no se resuelve la demanda salarial. Las universidades funcionan con el trabajo de sus docentes y no docentes

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Nexofin/status/1795598426845172173&partner=&hide_thread=false Los docentes universitarios convocan a un paro de 48 horas tras el fracaso del acuerdo paritariohttps://t.co/gb45brOAhO — Nexofin (@Nexofin) May 28, 2024

"Salarios de pobreza" en el texto gremial

"La universidad no puede sostenerse con salarios de pobreza" y que “el conflicto universitario sigue abierto”.

A todo esto el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se reunieron este lunes 27/05 con los rectores de las casas de estudio públicas. En ese encuentro con las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la administración de Javier Milei le ofreció a las universidades nacionales aumentarle el presupuesto cuestión que tuvo final feliz.

Como publicáramos el lunes (27/05) también trascendió a los medios que los rectores y las autoridades del Gobierno acordaron además crear una comisión para la confección del presupuesto 2025 de manera conjunta.

A su vez, en la reunión también analizaron el estado de situación del Plan de Infraestructura Universitaria, y el Gobierno se habría comprometido en darles prioridad a las obras que están por finalizar, con énfasis en la puesta a punto de aulas.

Por su parte, el Gobierno insiste en que la idea de la administración libertaria nunca fue ir en contra de las universidades públicas, sino profundizar la transparencia de los fondos que se transfieren a las instituciones universitarias y el debido cumplimiento de las rendiciones de dichos gastos.

