Argentina ¿sin pilotos?: La norma que podría cortar alas

Aeroparque P.jpg Argentina, pilotos en problemas.

“A partir del 1 de junio de 2023 ningún piloto podrá operar una aeronave que requiera habilitación de tipo si en los últimos DOCE (12) meses no ha realizado un curso de actualización y realizado una práctica de todas las maniobras y/o emergencias en un simulador de vuelo correspondiente a la aeronave. Cuando no exista acceso a un simulador específico, lo harán en simulador o adiestrador genérico aprobado por la ANAC, debiendo completarse en vuelo aquellas maniobras que no sea posible realizar en ese FTD”, especifica la nueva normativa. Así, pone en jaque, sobre todo a pilotos con poca actividad periódica.