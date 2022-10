Arde JXC: Sin Carrió ni Morales, Mauricio Macri presentó su nuevo libro

Por su parte, Facundo Manes, en línea con Carrió, también en una entrevista con TN apuntó en duros términos contra Macri por presunto espionaje ilegal que habría practicado su gobierno con el organismo de inteligencia sobre algunos periodistas y referentes de su propio espacio.

“En su Gobierno tuvo populismo institucional: hubo operadores que manejaban e influían en la Justicia", disparó. En la misma entrevista lo acusó de haber practicado un “populismo institucional”.

Días atrás, el radical ratificó sus dichos contra Macri con C5N y apoyó al candidato progresista Lula Da Silva en las elecciones presidenciales, diferenciándose de referentes de JXC como Pichetto que defendió la reelección de Jair Bolsonaro abiertamente.

En la misma entrevista se solidarizó con Carrió por el espionaje legal y pidió terminar con los “operadores”. De la misma forma, Carrió a fines de septiembre había minimizado las críticas de Manes a Macri, opinando: “Me parece que ha habido una reacción desproporcionada contra Facundo”.

A estas alturas, la creciente discordia entre la UCR y el PRO por la profunda enemistad entre Gerardo Morales y Macri es harta conocida. Tal como contó Urgente24, los fuertes cruces, chicanas y acusaciones recíprocas entre el líder radical y del PRO en lo que va del año clarifican el hondo desacuerdo entre dos partidos claves de JxC.

Los chats explosivos de Morales a Carrió por sus denuncias por presuntos negociados con Sergio Massa que encerraron también críticas contra Macri en los que, en sintonía con la visión K, puso en duda el relato de JxC sobre la deuda, la herencia y sus excusas ante el fracaso de su gobierno, bastan para validar aquella enemistad. En una de las últimas entrevistas que brindó, Carrió acusó a Macri de "destratar a Morales" tras las chicanas recíprocas y cruces entre ambos.

Las ausencias sugestivas de la líder de la CC y el de la UCR clarifican una vez más el creciente desacuerdo entre los tres partidos vitales de JxC que hacen tambalear las bases de la coalición, de cara al 2023.

Mientras que el líder del PRO aún se muestra dudoso sobre su candidatura presidencial para el 2023, militantes que lo esperaban en la sala de presentación gritaban entusiasmados: "Se siente, se siente, Mauricio Presidente", según Infobae,

Las presencias en el evento no sorprendieron. Mucho PRO y poca UCR y casi nada CC. En primera línea figuraron los máximos referentes del PRO Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, la exgobernadora María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo y Diego Santilli. También participaron la ex vicepresidenta Gabriela Michetti; su ex candidato a vice Miguel Ángel Pichetto, y varios de sus ex funcionarios, como Guillermo Dietrich, Pablo Avelluto y Hernán Lombardi, entre otros. En ese sentido, según Infobae, al ver a todos sus correligionarios Macri expresó: “Que lindo es verlos juntos”.

En diálogo con Pablo Avelluto, quien ofició como conductor de la presentación, el ex Presidente dejó definiciones con fuerte tono electoral. En ese contexto, volvió a apuntar contra el populismo y sostuvo: “Ningún progre nos puede correr, ese discurso cínico no lo banco más".

Además, insistió que Juntos por el Cambio tiene que “llevar el cambio a cabo” porque, sostuvo, “no es un slogan o un discursito” sino que “tiene que tener contenido”.

“Van a volver las piedras, los mafiosos ya anunciaron que nos preparemos, que se han apropiado partes del país y que no quieren soltar sus privilegios. Si nosotros no logramos una sociedad sin privilegios y sin mafias, nadie va a invertir. Si nadie va a invertir, no va a haber empleo, y de ahí no salimos nunca más. Tenemos que estar muy juntos”, cerró.

