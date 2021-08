"No me van a torcer el brazo porque estamos en el camino correcto", les advirtió Alberto Fernández a los integrantes de la CGT.

Asimismo, trascendió que el Presidente, que estuvo reunido durante tres horas con la CGT, les prometió que girará "en los próximos días" a las obras sociales, unos 7.000 millones de pesos para compensar los gastos por discapacidad.

Y en esa misma línea, les prometió que antes de fin de año les dará otros 4.000 millones de pesos para alcanzar un total de 11.000 millones que ya había prometido el Presidente hace meses atrás.

"La CGT tiene voz"

"Mientras yo sea Presidente ustedes van a tener voz, estén o no estén en una lista", les dijo Alberto Fernández.

Por su parte, los representantes de la CGT señalaron que "los trabajadores están con esperanza". "Esa esperanza fue la vacuna, y con la vacuna llegó la reactivación", dijeron.

Y añadieron: "la recuperación económica se siente: crece el empleo, la producción de maquinaria ya está vendida para todo el año, las fábricas siguen sumando turnos y estamos sustituyendo importaciones".

Para finalizar, Alberto Fernández disparó: "No saben la tranquilidad que me da que la CGT me banque".