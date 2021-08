Moyano busca poder en la CATT y diseña la antesala para la CGT

Schmid-Maturano-CATT2.jpg La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), liderada por Juan Carlos Schmid, tendrá elecciones el 7 de octubre, en la previa a la compulsa de la CGT.

Schmid aún no dio señales de si buscará un nuevo mandato. Mientras, existen versiones acerca de un avanzado acuerdo entre los Moyano y el titular de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, para que éste se convierta en el próximo conductor de la CATT.

También semanas atrás hubo una movida de un grupo de sindicatos aeronáuticos que integran la CATT, en la que acordaron tratar de llegar a la jefatura de la CATT, al remarcar la importancia de ese sector en el transporte y recordaron el hecho de aún nunca condujeron la Confederación.

Los datos

- La foto de abril entre Pablo Moyano y el secretario de la Unión Ferroviaria alimentó la especulación. Si hablamos de fotos, el mismo Moyano se sentó con Schmid el mes pasado: seguramente fue para hablar de la CATT y la Fempinra, las dos estructuras que maneja el porturario.

- En el entorno de Schmid afirman que “por lo menos estará un período más en Dragado y Balizamiento". Pero tampoco descartan nada: "Todo puede ser, es todo muy prematuro", señalan.

- En cuanto a los gremios aeronáuticos: en el núcleo de la Confederación lo ven voluntarioso; pero sin posibilidades "más que conseguir algunos cargos". Aunque es un secreto a voces que Pablo Biró (APLA) puede terciar en la definición.

El piloto, consultado por su futuro cuanto a la CGT y el núcleo de transportes, expresó: "Si el momento histórico habla de unidad, defender ideales y tener centrales combativas estaré a disposición, nadie negocia con débiles. No me tocó, ni elegí, ni me gustaría conducir ninguna confederación en una situación de debilidad", manifestó.

En cualquier caso, el posicionamiento en la CATT tendrá su capítulo cegetista; principalmente si se considera a Moyano. Luego del fracaso en el vínculo entre Los Gordos y el Gobierno por el tema listas, pero también por la desconcertante paritaria de Sanidad, el sector camionero se mueve más suelto y con mejor performance, analizan.

El Sindicato de Camioneros de Hugo y Pablo Moyano es eje determinante de estrategias y pactos y, como sucede en la CGT, genera recelos.

En tanto, dentro del núcleo clásico y duro de la CATT no es menor la preponderancia de la UTA al comando de Roberto Fernández. Y allí radica un nudo a resolverse. Por un lado es mayoría entre pares la consideración de que "no existirá una CATT sin la UTA", como también que la oposición de Fernández cuenta con algo más que simpatías de Camioneros.