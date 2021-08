encuesta-2.jpg

Además, como se observa en el gráfico de arriba, a medida que aumenta la edad del entrevistado, crece este sentimiento, pasando de ser importante apenas para el 11% de los menores de 34 años al 65% de los mayores de 55 años.

Consultados respecto de si este hecho influirá de alguna manera en su voto, el 37% cree que sí (seguramente 31% y probablemente 6%) contra el 63% que opina lo contrario.

encuesta3.jpg

El dato más importante quizás se este: entre los votantes del Frente de Todos, el 24% considera que impactará en su voto en las próximas elecciones y no repetirá su apoyo al oficialismo. De ese 24%, el 79% se inclinará ahora por candidatos de Juntos, un 5% cambiaría su voto a Liberales, en igual proporción optaría por otros partidos, un 5% votaría en blanco o no iría a votar y un 6% prefiere no contestar.

encuesta4.jpg

Finalmente, el 41% cree que el tema fue tomado como una denuncia por la oposición, mientras que el 55% opina que lo hizo como oportunidad política, percepción que alcanza al 77% de los oficialistas y apenas al 27% de los electores de Juntos por el Cambio en 2019.

encuesta5.jpg

Aquí la encuesta completa: