Adoptó un minipig para sus hijas y lo cocinó a la parrilla

image.png Facundo Medina compartió esta foto apenas adoptó a la chanchita (Foto: Instagram)

El mensaje detalla que a un conocido le dieron una minipig como mascota y que cuando estaba regresando de ir a buscarla mandaba fotos de la canchita al grupo de amigos avisando que preparen el agua caliente para pelarla y ponerla a la parrilla.

En una charla con Clarín, la dueña anterior comentó:

Me dijo que quería tenerla como mascota, que tenía dos nenas, me mandó videos jugando con las hijas. Me dijo que quería tenerla como mascota, que tenía dos nenas, me mandó videos jugando con las hijas.

Además, el mismo medio se contactó con Facundo y él se defendió de todas acusaciones diciendo “no tengo nada que ver. Es un error informático”. El hombre agregó que un estudio de abogados especializado en delitos informáticos "está accionando en el caso en contra de todas las amenazas informáticas" que está recibiendo él y su familia.

Medina, luego de todo el revuelo en las redes sociales, negó haber adoptado a Roma a pesar de su propia publicación en las redes. Los activistas ya lo denunciaron penalmente y piden Justicia por la mascota. El adoptante, lejos de ser una persona con necesidades económicas, vive en un barrio exclusivo de Escobar y se dedica a obras de ingeniería.

Por otra parte, hay un audio que circula por los grupos de WhatsApp donde se escucha a uno de los conocidos de Facundo decir lo siguiente:

Me contó que recién llegó de llevar la chancha (a matar). Ya prendió el fuego. Qué guanaco, qué maldito. No lo hubiese agarrado. Lo hubiese dejado con la dueña. Pobrecita. Ahora la dueña está rompiendo los huevos que quiere la chanchita de vuelta. Me contó que recién llegó de llevar la chancha (a matar). Ya prendió el fuego. Qué guanaco, qué maldito. No lo hubiese agarrado. Lo hubiese dejado con la dueña. Pobrecita. Ahora la dueña está rompiendo los huevos que quiere la chanchita de vuelta.

Dicho audio llegó hasta Mariela, quien llamó inmediatamente a Medina. Su respuesta fue que no la podía tener más y que se la había dado a otra persona que sí la podía adoptar. Luego, dijo que la chancha "no estaba más en este plano".

Quebrada en llanto Mariela dijo a Clarín que no lo podía creer, “me quiero matar. Es muy cruel, me siento muy mal". Además comentó que varias veces intentó comunicarse para ver cómo estaba Roma en su nueva casa, “que me manden fotos y después me enteré de esto por el grupo”.

image.png

El activista Fernando Pieroni, quien además convive con dos minipigs, contó que harán una demanda civil por daños y perjuicios hacia la gente que lo dio en adopción. Dicha ley establece una pena de "quince días a un año" para el que "infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales". Continúa el relato:

Es terrible lo que hizo. Más allá de que se maten millones de cerdos, lo que hizo este tipo es de un gran cinismo. Era una chanchita preciosa criada como un perro y el tipo fue y la mató. Es terrible lo que hizo. Más allá de que se maten millones de cerdos, lo que hizo este tipo es de un gran cinismo. Era una chanchita preciosa criada como un perro y el tipo fue y la mató.

