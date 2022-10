A pesar de los $45.000, La Cámpora desespera y apunta al FMI

Insistencia de Larroque

A pesar de las desmentidas, Larroque insistió en varios reportajes que el acuerdo para refinanciar la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri ya no estaba vigente.

“Tenemos que discutir por supuesto cómo vamos a resolver este acuerdo con el Fondo, que nos habían prometido que era la panacea y estamos viendo en poco tiempo una verdad elocuente e indisimulable que lo que se había dicho no ocurrió y que no era tan beneficioso. Hoy estamos en una situación muy compleja que tenemos que ver cómo resolver a futuro ”, declaró el funcionario bonaerense.

En La Cámpora hay nerviosismo sobre el 2023. Ayer (20/10) dirigentes y funcionarios bonaerenses se reunieron con Axel Kicillof y acordaron “blindar” electoralmente el territorio ante una derrota en las presidenciales.

Pero para que ese plan funcione, en La Cámpora entienden que hay que dar un alivio a la situación económica en la Provincia de Buenos Aires, especialmente a fin de año cuando aumenta la tensión social.

Por eso, desde la agrupación habían aumentado la presión para que el Gobierno nacional lance el bono de $45.000 para indigentes.

Pero no es suficiente y creen que renegociando el acuerdo con el FMI podrían aumentar el gasto. Así lo explicó Larroque: “El acuerdo con el Fondo encorsetó la capacidad económica del estado nacional y es un problema que se puede visibilizar en áreas sensibles. Estamos en un presente que tiene al pueblo en una situación de dificultad, una situación económica muy compleja. El salario que no alcanza no solo a los sectores humildes o informales, también aquellos que tienen un salario de carácter formal que ven la pelea con la inflación muy compleja”.

Sin salida

El especialista económico Carlos Burgueño, en declaraciones a MDZ Online, explicó que “el tema es que no hay ninguna posibilidad que el Poder Ejecutivo, incluyendo el massismo, cambien ni una sola coma del Presupuesto por lo menos en lo que tiene que ver con las metas con el acuerdo con el FMI. Fundamentalmente el déficit de 1.9%, para el año que viene, es precisamente lo que el kirchnerismo quiere levantar para aumentar el gasto público”.

Y agregó que el kirchnerismo busca renunciar al acuerdo “y que explote por los aires, dejar de cumplirlo y caer en default con el FMI y que se arregle el Gobierno que viene, mientras tanto, salir del corset para gastar más”.

Y cerró: "Se puede lograr una estabilización pero esto no te saca del problema. No veo que estemos yendo a una solución estructural del problema inflacionario de Argentina. Estas peleas que se visibilizan dentro del Gobierno agravan el escenario. Yo creo que van a sostener el acuerdo con el FMI, pero habrá un combate feroz por el armado de las listas para el año que viene”.

