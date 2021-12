2 veces en 24 horas: ¿Qué pasa entre Axel Kicillof y CFK?

El futuro político de Máximo Kirchner y Axel Kicillof atado al relato de CFK tiene sus limitaciones. Axel Kicillof y Máximo Kirchner.

Los cambios, no deseados por el mandatario, abrieron un nuevo escenario y distribución de poder en el esquema bonaerense, donde hubo un empuje preciso de Máximo Kirchner, que este sábado asumirá al frente del PJ bonaerense.

Fue el pico de máxima tensión en el vínculo entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof, una relación que cerca del jefe de La Cámpora aseguran que mejoró por estos días. Pero en La Plata no dicen lo mismo Fue el pico de máxima tensión en el vínculo entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof, una relación que cerca del jefe de La Cámpora aseguran que mejoró por estos días. Pero en La Plata no dicen lo mismo

La negociación con el FMI

cristina alberto acto.jpg Lula, Cristina Kirchner y Alberto Fernández, en el acto del 10 de diciembre. Foto: La Nación.

Pero Cristina Kirchner busca también en Axel Kicillof su opinión sobre cómo se debe abordar la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La diferencia con el presidente Alberto Fernández se evidenció el último 10 de diciembre ante una multitud en Plaza de Mayo. Allí ella advirtió que "no se va a aprobar ningún plan que no permita la recuperación". También le pidió a Fernández que incluya en la negociación la posibilidad de pagar parte de la deuda con dólares argentinos que están en paraísos fiscales: "A la Argentina no le faltan dólares, los dólares de la Argentina se los llevaron afuera. Necesitamos que el FMI nos ayude a recuperar de los paraísos fiscales que se han ido miles y millones de dólares en evasión. Comprométase a que cada dólar que encuentre en el exterior se lo vamos a dar al Fondo, de los que se la llevaron sin pagar impuestos, se la fugaron. Que sea un punto de negociación". Fue el mismo día en que el Fondo aseguró que las conversaciones estaban avanzadas

El Presidente le respondió a Cristina Kirchner: "Tranquila Cristina, no vamos a negociar nada que ponga en compromiso el crecimiento de la Argentina".

Entre las diferencias internas que hay en el Frente de Todos respecto al modo de abordar la negociación de la deuda, el exministro de Economía de la Nación durante la presidencia de Cristina Kirchner se posiciona bien cercano a la ex mandataria.