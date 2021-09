Universal Beijing Resort y el fervor de consumo en China

Jurassic World Adventure dark whole ride at Universal Beijing Resort

Casi todas las instalaciones y tiendas interiores requieren escaneo de códigos de salud. Hay personal en diferentes áreas que recuerda constantemente a los visitantes que usen máscaras, y se proporciona desinfectante de manos en la entrada de cada instalación de entretenimiento.

"Escaneé mi código de salud al menos 20 veces y usé desinfectantes de manos al menos 10 veces", dijo un visitante de apellido Qi al estatal Global Times. Él comentó que las medidas son comprensibles dada la gran cantidad de visitantes, especialmente porque hay muchos niños y ancianos.

La ceremonia de inauguración ocurrió a las 9:00 del lunes bajo la lluvia, con presentaciones en el lugar de muchos personajes de películas clásicas de Universal.

