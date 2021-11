Ualá se salva rescatando el complicado ABC Capital

Ualá, que debutó en octubre de 2017, ofrece una aplicación y una tarjeta prepago con la marca Mastercard, que permite numerosos servicios financieros, tales como enviar y recibir dinero, compras en línea, retiros en cajeros automáticos, etc. En agosto Ualá cerró una ronda de financiamiento por US$ 350 millones a una valoración de US$ 2.450 millones.