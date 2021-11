Escribanos porteños tramitarán el ex "bien de familia"

Es importante que para que la afectación se mantenga vigente al menos uno de los beneficiarios permanezca en el inmueble. Otra aclaración es que la existencia de hipotecas sobre el inmueble no impide su protección. En este caso, no es necesario el consentimiento del acreedor hipotecario ni decir expresamente en la escritura que el beneficio de la vivienda familiar no es oponible a la hipoteca que el inmueble ya tiene.

“Es una satisfacción que una vez más podamos realizar estas jornadas, que en esta oportunidad coincidirán con las que se llevarán a cabo en muchas ciudades del país con escribanos asesorando. Estar cerca de la comunidad es un compromiso que tenemos desde siempre y realizar las protecciones de la vivienda familiar es un hecho fundamental para asegurar el techo y dar una instancia más de seguridad a la sociedad”, afirmó el presidente del Colegio de Escribanos, Jorge de Bártolo, al explicar la iniciativa

Toda gestión se hará con turnos

El trámite se realizará el sábado 20 de noviembre, entre las 10 y las 13 horas, en la sede del Colegio, ubicada en avenida Callao 1540. Se debe sacar turno previo en www.cuidalotuyo.org. Allí se podrá optar por distintos horarios. Está disponible solo para residentes en la Ciudad de Buenos Aires.

Documentación necesaria