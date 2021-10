El Banco Ciudad ofrecerá beneficios por el día de la madre

Amplia oferta en indumentaria

Por otra parte para la compra de indumentaria, también mantendrá durante esos días un 30% de descuento con tarjetas de débito y crédito, y hasta 3 cuotas sin interés, en locales de Grimoldi, Portsaid, Desiderata, Yagmour, XL y Ver, y en las tiendas on line de Grimoldi, Yagmour y Ver. Además, el 14 y 15 de octubre ofrece un 10% de descuento con tarjetas de débito y crédito, y 3 cuotas sin interés, para las compras en Farmacity, Get the Look, Simplicity, Farmacity.com y getthellok.com.ar.