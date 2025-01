Eduardo Elsztain IRSA y la peronóspera, 2 buenas para San Juan

Pero exploremos lo de la abortada crisis del campo: Peronospora es una enfermedad descrita por primera vez en 1837 por August Carl Joseph Corda, un micólogo y médico checo. Ha provocado graves pérdidas a la agricultura. Por ejemplo, en 1960 ocasionó pérdidas por US$ 25 millones en 11 países que producían el 30% de las plantas de tabaco. En 2012 redujo 25% el cultivo de las cebollas dulces en Georgia (USA), pérdidas por US$ 18,2 millones. En San Juan atacó los viñedos. La pregunta fue cuál es el motivo de la enfermedad. Sin embargo, 2 informes técnicos atribuyen la plaga al clima y no a insecticidas, que era el temor de los productores.