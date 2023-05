Congreso Nacional: Vuelven las Conferencias del IEERI 2023

"Devaluar tiene enormes consecuencias"

A su turno, Elsa Llenderrozas afirmó que “estamos en un momento de profundo descontento en la democracia, de enojo con los políticos y la política. Hay profunda desesperanza de la sociedad. La política es compleja en si misma con actores que tratan de tener influencia en las decisiones y que muchas veces piensan distinto sobre cómo resolver los problemas y como salir de las crisis. las sociedades piensan que tomar decisiones políticas es fácil. Devaluar o no devaluar hoy tiene enormes consecuencias”.

“Necesitamos partidos políticos más organizados, más institucionalizados con sus propios procedimientos de toma de decisiones, no partidos personalistas” finalizó Llenderrozas.

Otro de los expositores, Damián Bonari manifestó que “el conflicto de objetivos está en la esencia político de un gobierno y mucho más complejo si es un gobierno de coalición. Puso como ejemplo la elaboración de un plan de gobierno”.

“Es difícil que alguien no quiera que un país crezca, que haya menos inflación, que baje la pobreza, el desempleo, más allá de las ideologías de cada actor político. El problema que muchas veces haya que tomar decisiones sujetas a múltiples restricciones. Si a esto le sumamos que lo hacemos atravesado por coaliciones de gobierno, la toma de decisiones es mucho más compleja”,

Por ultimo Fernando Domínguez Sardou señaló que “los gobiernos de coaliciones están concebidos desde un parlamentarismo donde la toma de decisiones no tiene nada que ver con lo que ocurre en un régimen presidencialista donde hay una persona que ordena y son muchos los que pagan los costos o disfrutan las ganancias de ese gobierno”.

“Los partidos políticos deberían ser los que se encarguen de resolver este conflicto. Y acá surge el problema de saber que son los partidos políticos porque los actores que tienen que tomar decisiones no tienen la herramienta madre para hacerlo vehicularmente. No son partidos políticos sino frentes electorales que solo tienen legalidad por un periodo determinado”, dijo Domínguez Sardou quien finalizó ”el problema madre que hoy tenemos es que los lugares que ocupaban los partidos políticos, los ocupan las coaliciones que son alianzas transitorias que no están institucionalizadas".

