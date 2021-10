Busquen al malo: ¿Tandem Technology o DirecTV, de Werthein?

El supuesto deudor, aún cuando no lo sea, recibe un correo electrónico notificándole la necesidad de regularizar su situación como deudor.

Sin embargo ¿qué sucede si el deudor, por ejemplo, no tiene DirecTV y le están reclamando una deuda de DirecTV?

Cierto colega periodista enojadísimo con Tandem Technology relató su experiencia:

Un día recibí una notificación de deuda de DirecTV. Cuando el servicio apareció en la Argentina, hace 22 o 23 años, me ofrecieron probarlo en forma gratuita pero lo devolví porque una madrugada era el Gran Premio de F1 en Japón y se definía el campeonato pero cuando iba a comenzar la carrera, empezó a llover en Ciudad de Buenos Aires y se interrumpió el servicio. Desde entonces tengo Cablevisión. En el mail me informan un número de cliente, por lo tanto quiero saber si además de ese supuesto vencimiento habrá otros porque no tengo no tengo ni necesito DirecTV.

Así comienza una suerte de vía crucis porque, explicó el colega, el sistema de Tandem da por hecho que su listado es correcto, y que está probado que esa persona es morosa. Obvio que Tandem podrá afirmar que el listado es suministrado por su cliente, en este caso DirecTV.

Ese es un problema adicional porque DirecTV, que tal como es público se encuentra en un proceso de transferencia accionaria ya que se hicieron cargo los Werthein del control y gestión, ha delegado en Tandem: "Tomala vos, dámela a mi...".

Por eso es lo que podría considerarse una estafa legal: porque no existe un derecho a apelación de quien se considera damnificado por la situación, al menos de acceso amigable.

Hay algo peor: el sistema robotizado advierte que hay que abonar porque será informado al Veraz. Por supuesto que quien pueda hacerlo si es informado falsamente al Veraz podrá iniciar una demanda por daños tanto civiles como comerciales. Pero el propósito de la vida de la mayoría de las personas no es andar litigando y menos con sistemas automatizados, mal llamados 'inteligentes'.

Probablemente, la mayoría de los mortales prefiera resolver rápidamente el pago en vez de ir hasta la calle Lavalle, del centro porteño, a iniciar una gestión presencial en Tandem, ahora que lo virtual queda atrás.

Esto no quita de que se cuestione fuertemente el abuso que supone la vigencia de estos sistemas al que recurren las empresas en la medida que no contempla lo obvio: sus bases de datos pueden ser incorrectas.

Probablemente haya muchos morosos, en especial consecuencia del vendaval económico de la pandemia pero a la vez el desastre de la economía de Alberto Fernández y antes de Mauricio Macri. No obstante, los sistemas deben contemplar a las minorías, en este caso quien afirma que no tiene contratado a DirecTV.

Cuando un sistema no contempla a las minorías comete abuso de poder, y ese autoritarismo merece recibir todo el daño posible de parte de los damnificados.