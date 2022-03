Chapadmalal: hoteles, comida y la soñada Playa Luna Roja

Hay propuestas gastronómicas muy variadas también: desde cervecerías artesanales, y restaurantes hasta casas de té. En los locales cerca de la playa el cubierto ronda los $ 1000 (US$ 9) y la especialidad son los platos de mar. Para los que prefieren gastar menos está la opción de visitar el parque de food trucks donde los precios van desde $ 500 (US$ 5) hasta $ 900 (US$ 8).

Luna Roja, la paradisíaca playa de Chapadmalal

La Playa Luna Roja fue furor este verano por sus aguas turquesas y tranquilas que contrastan con arenas claras y acantilados rojizos.

¿Cómo llegar?

Es muy fácil, la playa se encuentra en la Ruta Provincial 11, en el kilómetro 542, en Chapadmalal.

Se hizo viral esta temporada principalmente por videos dados a conocer por diferentes turistas que la visitaron, donde lo que más llama la atención es el color del mar. Las aguas cristalinas se deben a que no llega tanta contaminación como a las playas más céntricas de otras partes de la Costa Atlántica.

Se puede pasar el día en la playa o alojarse allí: hay cabañas con vistas al mar. Además, hay un restaurante ubicado en la Playa que ofrece opciones de menú completo (entrada, plato, principal, postre y bebida) entre $ 3500 (US$ 32) y $ 4000 (US$ 36).

También hay una escuela de surf y otra de skate. Las clases de surf grupales (máximo 4 alumnos) salen $ 1500 (US$ 14) por persona y las individuales $ 2500 (US$ 23), con una duración de una hora.

El único viñedo de la Costa Atlántica está en Chapadmalal

Trapiche Costa & Pampa, es la primera bodega en la Costa Atlántica, sobre la Av. Antártida en el KM 116, en la Estancia Santa Isabel. La visita es con reserva y para grupos reducidos, en el ingreso hay un puesto de control en el que se debe completar un formulario con todos los datos de cada turista.

Ofrecen dos principales tipos de degustación que incluyen un paseo por los viñedos, la bodega y su historia. Se visita el área de producción, y se realiza una degustación.

Degustación Mar & Montaña: 4 vinos por $ 1200 (US$ 11) por persona .

. Degustación Mundo Costa & Pampa: 4 vinos y 2 espumosos por $ 1800 (US$ 16).

image.png Viñedos de la primera bodega oceánica que está en Chapadmalal. Foto: InfoViajera

