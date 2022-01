Aldeas de la Patagonia donde solo se respira naturaleza

traful.png Lago Traful.

Conocida nacional e internacionalmente por su riqueza ictícola, esta zona ha sido fuerte en pesca debido, entre otras causas, a la siembra de salmón encerrado introducido desde Estados Unidos. Enero suele ser el mes de mayor afluencia de pescadores, sumado a que la pandemia ha generado un boom turístico nacional de importantes dimensiones en esta zona y dado que el lugar es pequeño, se recomienda hacer reservas para asegurarse un alojamiento.

El lago Traful tiene 70 kilómetros cuadrados de superficie, y se ubica sobre un valle de origen glaciar que corre de este a oeste. Es un lago alargado cuyas costas presentan grandes variaciones: en algunas zonas son acantiladas (entre ellas las del mirador) y a pocos kilómetros se encuentran hermosas playas donde disfrutar las aguas frescas del lago o acampar.

El lago todo está rodeado de imponentes picos, que suelen estar nevados, y frondosos bosques. Pero la particularidad de este lago es que bajo sus aguas cristalinas yacen alrededor de 60 árboles sumergidos, formando lo que se conoce como el 'Bosque Sumergido'. Se tratan de cipreses intactos que algunos tienen más de 20 metros. Aunque los cipreses son los árboles más numerosos también pueden encontrarse en el lago: ñires, lengas, coihues y robles blancos.

bosque sumergido.jpg 'Bosque sumergido' del lago Traful, sobre el cual está emplazada una pequeña villa de 500 habitantes al norte de la Patagonia.

Para acceder a la villa hay dos vías:

- por la Ruta Nacional Nº 237 (en dirección a Bariloche) a la altura de Confluencia (de los ríos Traful y Limay) se debe tomar a la derecha por la Ruta Provincial Nº 65 (de tierra). Se recorre el valle del río Traful y tras unos 35 kilómetros se arriba a la villa

- por la ruta de los Siete Lagos (RN Nº 234), de sur a norte (partiendo de Villa La Angostura) a unos 40 kilómetros se observa a la derecha la bifurcación de la Ruta Provincial Nº 65. Por esta ruta, atravesando densos bosques y hermosos paisajes, se llega a Villa Traful tras unos 20 kilómetros. Esta vía de acceso es difícil en invierno, pero es una buena opción en verano.

Villa Lago Meliquina

A 40 kilómetros de San Martín de los Andes, 20 del cerro Chapelco y unos 13 de la Ruta de los 7 Lagos aparece Villa Meliquina, otra pequeña aldea que se asienta a orillas del lago homónimo.

La historia de esta aldea de montaña comenzó en 1977, con el desarrollo de un loteo que con el tiempo se fue extendiendo. Muchos de sus pobladores (actualmente cuenta con unos 350 residentes permanentes) son gente originaria de grandes ciudades que decidió trasladarse a Villa Meliquina en búsqueda de paz.

Imposible no encontrarla en las playas azules rodeadas de árboles que ofrece el lago y en los bosques de coihues y lengas que rodean al pueblo. Tanto en el lago como en el río Meliquina se practica la pesca, y también se puede nadar, navegar y hacer windsurf, buceo, stand up paddle o kayak.

meliquina.png Imagen del lago sobre el cual se asienta Villa Meliquina, al norte de la Patagonia.

Otro atractivo es el lago Filo Hua Hum, dentro del Parque Nacional Lanín, a 30 kilómetros de la aldea. Encajonado por cerros, este espejo de aguas quietas también es un buen punto para practicar la pesca deportiva.

meliq.png

En Villa Meliquina no hay gas natural, el agua proviene de vertientes y, como no hay servicio eléctrico, se utilizan energías alternativas como la eólica y la solar. No cuenta con recolección de residuos, por lo que los habitantes llevan sus bolsas de basura hasta San Martín de los Andes. Tampoco hay señal de celular, pero sí wifi.

Para comer existen restaurantes, confiterías, parrillas y proveedurías, y para hospedarse, un hotel frente al lago, un hostel, campings agrestes y varios complejos de cabañas.

Para acceder por la RN 40, hay que pasar San Martín de los Andes, hacer casi 30 kilómetros por la Ruta de los 7 Lagos y tomar la RP 63, de ripio, por unos 14 kilómetros.

Lago Puelo

Para los que prefieren lugares un poco más grandes pero que aún no hayan perdido su esencia de "pueblo" se encuentra Lago Puelo, conocida como 'la Perla de la Comarca', que es más grande que las anteriores, ya que cuenta con una población de 6000 habitantes. Está ubicada al noreste de la provincia de Chubut, y es el lugar donde se encuentran los mejores lúpulos para la industria de la cerveza artesanal.

A Lago Puelo se puede llegar en poco tiempo desde El Bolsón, ya que la distancia no supera los 17 kilómetros.

lago puelo.jpg Lago Puelo.

El pueblo cumple con todas las expectativas de un lugar de ensueño, además de tener un microclima único.

El Parque Nacional Lago Puelo es una de las reservas naturales más importantes de la Patagonia, y es hogar de especies en peligro de extinción como el pudú y el huemul así como también de otras que solamente se encuentran en la región.

Dentro del parque se encuentra el Azul Puelo, uno de los espejos de agua más hermosos del sur argentino, cuyo color se tiñe en verde azulado.

En Lago Puelo se pueden realizar varias actividades naturales como caminatas, running, ciclismo, kayak, entre otros, y cuenta con varios lugares para conocer como el Parque Nacional Lago Puelo, el Parque temático Millán Lemu, el Mirador Virgen del Currumahuida, el Mirador de la Cruz, el Mirador Puesto de Maninga, el Sendero Camino de los Nogales, el Sitio de Arte Rupestre, el Cerro Radal, La Pasarela, los Saltos del Motoco, el Mirador del Blanco, el Mirador Torre de Vigia, el Refugio Cerro Motoco, la Laguna Huemul y el Cerro Currumahuida.

Y, finalmente, en el mes de febrero se puede disfrutar de la Fiesta Nacional del Bosque y su Entorno.