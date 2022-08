5 trabajos en el exterior ideales para vivir viajando

La página los unirá con el anfitrión más adecuado, que también tendrá un perfil con sus ofrecimientos (cantidad de días libres, comidas, traslados, asistencia). Otro de los beneficios es que los interesados podrán ponerse en contacto con quienes ya vivieron dicha experiencia.

Woofer

Otra de las opciones más populares de voluntariados es la de trabajar en granjas orgánicas y en la agricultura, a cambio de alojamiento, comida y a veces, algo de dinero.

Se puede trabajar en la recolección frutas y verduras, cuidando a los animales, en la cocina elaborando diferentes comidas, dependiendo la granja. Es uno de los trabajos más elegidos para aquellos que deseen conocer un lugar y continuar viajando por el mundo.

image.png La página detalla los diferentes trabajos en distintos países.

Se puede conseguir por ejemplo, a través de la página web WWOOF (World Wide Opportunities on Orfanic Farms). Este sitio vincula a personas que quieren ser voluntarios en granjas con los propietarios de las mismas en más de 130 países.

Los voluntarios no pagan por su estancia en la granjas. La plataforma para conseguir el empleo cobra una suscripción para mantenerse postulado en la web. Allí se debe elegir el país en el cual desea uno trabajar, crear un perfil y contactar con anfitriones. Una vez elegidos se seleccionarán las fechas y estadías para viajar.

Guía turístico

Muchos viajeros eligen un país de destino para vivir durante la temporada alta para el turismoy recaudar suficiente dinero para continuar viajando.

Por ejemplo, muchos viajeros se anotan como guías en excursiones en agencias de viajes y turismo, donde su trabajo será dar a conocer y llevar a recorrer al resto de los turistas las atracciones del lugar. Para esto es importante manejar algunos idiomas y tener el carisma y desenvoltura que requiere dicho trabajo.

image.png Muchos argentinos son guías en las excursiones a las playas de Arraial Do Cabo en Brasil.

Profesor de idiomas

Para aquellos que aprenden y tiene conocimiento de más de un idioma, se pueden conseguir empleos para enseñar los idiomas que uno maneje o mismo el de origen de la persona.

Hay diferentes páginas que ofrecen postularse para este trabajo como: Engoo, All Right o Italki. O bien si uno realiza un voluntariado o algún programa puede ofrecerse como profesor particular en el país donde viaje.

Programas ´Aur Pair´

Los programas ´Aur Pair´ vinculan a personas de cualquier parte del mundo que quieran postularse con otras personas que buscan personal para trabajar en sus casas.

Por ejemplo en Estados Unidos, hay distintos programas ´Aur Pair´ para jóvenes entre 18 y 26 años que ofrecen vivir en el país norteamericano con una visa de turista por un período de uno a dos años.

Los viajeros pueden vivir en la casa de la familia anfitriona o en una particular. Las tareas a desempeñar pueden ser de ayuda doméstica o cuidado de los niños de la casa a cambio de estudiar nuevos idiomas, hospedaje, comida y un sueldo mensual en dólares.

image.png Una de las tareas de este programa es el cuidado de niños en otros países.

Hay diferentes programas. Por ejemplo, actualmente el salario para niñeras es de por lo menos US$ 196 por semana (con menos de 45 horas semanales de trabajo y menos de 10 horas al día).

Hay algunas páginas como aupair.com (que se encuentra en 78 países) o BestinFamily donde los interesados pueden registrarse de acuerdo al país que deseen viajar y generar su perfil. Aunque las empresas te cobran un costo de membresía.

image.png La página de Au Pair ofrece distintos empleos para trabajar en el exterior.

