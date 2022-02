Un gran tema en Ucrania es Járkov

La respuesta es desconocida.

Vladimir Putin, en su discurso, aseguró que los planes de Moscú no incluyen la ocupación de Ucrania, solo su "desmilitarización y desnazificación": ¿cómo se interpreta esto? ¿Ucrania pasaría de un 'gobierno títere' de la OTAN -según decía Putin- a un 'gobierno títere' de Rusia? Esto debe aclararse.

La otra pregunta en este momento es cuánto duraría esta guerra. Todos responden "durará lo que tenga que durar" pero en el caso de la intervención en Georgia -Abjasia y Osetia del Sur- y luego en Kazakhstan, Rusia lo resolvió en un par de días. Pero en el caso de Siria, nunca más se retiró.

Kharkiv_in_Ukraine_(claims_hatched).svg.png Ubicación del óblast de Járkov, cuya capital es Járkov.

Qué fue lo que cambió

De acuerdo a diplomáticos rusos, Vladímir Putin no estaba convencido de intervenir en Ucrania por el alto costo de las sanciones económicas que Rusia enfrentará en las horas venideras. (Moscú acaba de anunciar que asistirá a las empresas incluidas en la lista de sanciones de la UE y USA, tanto en la preservación de puestos de trabajo como de salarios, y es mucho dinero presupuestario no previsto aunque el barril de crudo a US$ 100 es un ingreso extra tampoco previsto.)

Pero, dicen esos analistas de Moscú, cuando Ucrania amenazó con retomar su poder nuclear, Putin cambió totalmente su enfoque porque Ucrania no es Irán, por ejemplo: no tiene que desarrollar nada, lo tiene todo desarrollado desde los días de la exURSS, y tiene recursos humanos con conocimientos suficientes e infraestructura para ingresar al 'club nuclear' y en forma unilateral, tal como mencionó el presidente Volodymyr Zelensky.

Ucrania con poder nuclear es intolerable para Putin, agregaron. Y, para colmo, la Unión Europea -con algunos de sus jefes de Estado, Putin conserva diálogo- no desmintió esas declaraciones del presidente Zelensky.

Ellos recuerdan cuándo fue que Putin cambió su enfoque sobre Siria: cuando sintió amenazada la base naval de Tartús, el único puerto en el mar Mediterráneo, utilizado por la Armada de Rusia, y que controlaba desde 1971. Esas amenazas concretas al poder territorial son sensibles para un líder que conoció un territorio mucho mayor al que tiene hoy día y le resulta un golpe a su autoestima cualquier pérdida de lo que logró preservar cuando reemplazó a Boris Yeltsin.

En ese cambio de enfoque de Putin sobre Ucrania, ¿cómo queda Járkov?

jarkov.jpg El mapa permite comprender que Járkov no es el territorio separatista.

La OTAN

Rusia informó que ha deshabilitado 74 instalaciones de infraestructura militar terrestre, 11 aeródromos de la Fuerza Aérea, 3 puestos de mando, 1 base para las Fuerzas Navales de Ucrania y 18 estaciones de radar de los sistemas de misiles antiaéreos S-300 y Buk-M1.

Ucrania reclama a la OTAN que presione a Putin para suspender su ataque.

Putin sabe que no tiene disponibles muchas horas más antes de recibir más presiones.

En teoría se encuentra ya en tiempo de descuento.

Pero también es cierto que hay un éxodo de la mayoría de los dirigentes ucranianos hacia Polonia, en teoría. ¿Esto aceleraría un final?

De todos modos, el problema de Putin no es Ucrania sino la expansión de la OTAN, según él mismo ha expresado. Es decir que el problema de fondo no es resuelto con Ucrania sino que habrá que evaluar cómo seguirá esta situación. Muy importante la reunión de la OTAN del jueves 24/02.