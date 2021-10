Shiba Inu o cómo Elon Musk lo hizo de nuevo

Shiba Inu fue creada en agosto de 2020 por una persona o personas anónimas conocidas como 'Ryoshi'.

Shiba Inu es el perro que se representa en el símbolo de Dogecoin, que era originalmente una criptomoneda 'en joda' basada en el meme de internet de 2013, Doge.

Shiba Inu fue creado en agosto de 2020, modelado a partir de Dogecoin. El 13/05/2021, Vitalik Buterin, cofundador de la cripto Ethereum, donó más de 50.000 millones de SHIB (con un valor de más de US$ 1.000 millones en ese momento) al Fondo de Ayuda COVID-Crypto Relief, de India.

Elon Musk

Pero la criptomoneda aumentó notablemente a principios de octubre de 2021, después de los rumores del lanzamiento de un intercambio descentralizado y continuó aumentando cuando Elon Musk tuiteó una foto de su cachorro, Floki.

Es un cachorro Shiba Inu que él bautizó Floki. La moneda de Shiba Inu saltó un 40% en las horas posteriores al tweet de Musk.

Esto ocurrió en un mercado alcista para las cripto, tanto Bitcoin, ha superado los US$ 50.000, y el Ether.

La moneda Shiba Inu subió más del 400% esta semana, alcanzando una capitalización de mercado máxima de casi US$ 14.000 millones el jueves 07/10, lo que la hizo casi tan valiosa como la marca de moda Prada.

Luego cayó bastante pero el rally le permitió una performance final muy positiva.

David Hsiao, director ejecutivo de la revista de criptomonedas Block Journal:

El aumento de SHIB (Shiba Inu Coin) fue definitivamente iniciado por el tweet de Musk. Las acciones convencionales tales como el tweet pueden ser interpretadas en exceso por la comunidad criptográfica y la respuesta puede ser bastante salvaje.

Pero, incluso con el salto de esta semana, 1 moneda de Shiba Inu vale menos de una centésima parte de US$ 0,01.

El precio de Dogecoin, la moneda con temática de perros más convencional y valiosa, se disparó 25% en los días posteriores al tweet de Musk. Luego, el precio de Dogecoin ha caído de un máximo de US$ 0.27 por moneda a US$ 0.24, lo que le da una capitalización de mercado de US$ 32.000 millones.

Algunas otras monedas de perro se crearon para coincidir con la llegada del cachorro de Musk:

Floki Inu,

Shiba Floki y

Flokinomics.

Cada una de esas monedas se disparó en los días posteriores al tweet del cachorro de Musk, y Flokinomics aumentó 1,425% durante un período de 24 horas.

El precio de la moneda Floki Inu ha subido aproximadamente un 40% desde antes del último tweet de Musk y más del 300% desde el primer tweet de cachorro de Musk en septiembre.

Representante de Floki Inu:

Nuestra comunidad, conocida como los 'Floki Vikings', estaba tan emocionada que todos fueron a interactuar con el tuit de Elon Musk después de que tuiteara.