WhatsApp: Cómo recuperar tu cuenta suspendida de forma rápida

Cómo recuperar la cuenta de WhatsApp

En la mayor parte de suspensiones sólo hay que esperar el tiempo marcado para acceder de nuevo a los chats. Si te suspendieron la cuenta por unas horas se te restablecerá el acceso a los servidores tras el tiempo estipulado. Y no vas a poder hacer nada para esquivar la suspensión, ya que, al estar tu número bloqueado, WhatsApp no te va a dejar conectarte con su plataforma para utilizar sus servicios. Da igual que utilices la app oficial como WhatsApp Plus o GBWhatsApp.

Ante los “baneos” temporales lo mejor es solucionar la causa del bloqueo. Como WhatsApp suele aplicar estas suspensiones a quienes utilizan las aplicaciones no oficiales, para evitar una nueva suspensión basta con que dejes de usar esas apps. Eso sí, respalda todas tus conversaciones desde la app no oficial cuando te restauren la cuenta: sólo de esta manera tendrás tus chats de nuevo en la oficial.

En el caso de que la suspensión de la cuenta sea indefinida, y te aparezca el mensaje de “Tu número de teléfono está suspendido en WhatsApp”, no te queda más remedio que ponerte en contacto con la empresa: tendrás que convencerlos de que te la devuelvan. No existe método automático, tampoco la vas a recuperar esperando como en las suspensiones temporales.

Las maneras de contactar con WhatsApp son las siguientes:

Utiliza el formulario de contacto . Accede a https://www.whatsapp.com/contact/?subject=messenger rellena el formulario con tus datos y explica en el campo de texto que tu cuenta fue suspendida y que deseas recuperarla.

. Accede a rellena el formulario con tus datos y explica en el campo de texto que tu cuenta fue suspendida y que deseas recuperarla. Envía un mensaje de correo a soporte . Abre tu cliente de correo y envía un mail a [email protected]

. Abre tu cliente de correo y envía un mail a Desde el inicio de la aplicación. También puedes reinstalar tu WhatsApp, intentar iniciarlo con el número de teléfono y pulsar sobre el botón de Soporte que te aparecerá en el aviso de que el número está suspendido. Rellena los datos y envía el formulario.

El proceso de recuperación de la cuenta puede demorarse varios días, tendrás que ser paciente. Además, escribir a soporte no garantiza que vayan a quitarte la suspensión: todo dependerá de si WhatsApp considera oportuno o no devolverte la cuenta. Por lo general no suelen pasar más de tres días. Y podés insistir por cualquiera de los tres caminos (o por todos) si pasa demasiado tiempo y tu número de teléfono sigue sin tener WhatsApp.

Si WhatsApp no te devuelve la cuenta tras pedírselo reiteradamente no te quedará más remedio que registrar un número nuevo de teléfono

Y un último aviso: si WhatsApp no te responde por más que insistas no te quedará más remedio que registrarte en la plataforma con un nuevo número de teléfono. Tu cuenta suspendida se habrá perdido para siempre junto con sus conversaciones y mensajes.

