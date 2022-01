Tras Ómicron, ¿llega la calma? La opinión de científicos

“Hemos hecho un gran progreso, pero todavía tenemos mucho camino por recorrer antes de que esto realmente termine”, dice Boghuma Titanji, virólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory.

image.png Ómicron es una variante tan diferente de las anteriores que aún no está claro cuánta inmunidad agregará ni cuánto durará.

Pandemia de Ómicron

Ómicron todavía se está extendiendo por todo el mundo, pero su impacto es muy diferente de un país a otro. Por ejemplo, la esperanza de una ola mucho más leve se desvaneció en Estados Unidos, en parte porque su tasa de vacunación es relativamente baja.

Los países con una alta cobertura de vacunación, como Dinamarca, también han tenido un número asombroso de infecciones, pero con enfermedades y muertes mucho menos graves.

“En general, la presión sobre la salud que hemos sentido hasta ahora ha sido menor de lo que temíamos”, dice Henrik Ullum, director del Statens Serum Institute.

Sudáfrica, donde se secuenció por primera vez Ómicron, vio un pico de casos a mediados de diciembre.

Sin embargo, es poco probable que Ómicron represente más del 5% de las muertes por COVID-19 en el país, dice Shabir Madhi, vacunólogo de la Universidad de Witwatersrand, Johannesburgo, en comparación con aproximadamente el 50% de Delta.

De hecho, los datos hasta ahora sugieren que la inmunidad se vuelve mejor y más amplia con cada exposición a la proteína espiga del SARS-CoV-2 en el transcurso de la pandemia.

Pero el pico de Ómicron es tan diferente de las variantes anteriores que aún no está claro cuánta inmunidad agregará ni cuánto durará, dice Leif Erik Sander, inmunólogo del Hospital Universitario Charité en Berlín.

image.png Aún es probable que aparezcan nuevas variantes de preocupación y perpetúen la pandemia.

Ómicron versus Delta

Lo que la OMS ha denominado "Ómicron" en realidad comprende varios virus ligeramente diferentes. BA.1, el linaje que dominó desde el principio, parece estar dando paso a un linaje hermano llamado BA.2 en Dinamarca y algunos otros países.

Eso sugiere que BA.2 es un poco más transmisible, dice el virólogo Tom Peacock del Imperial College London.

Delta también podría regresar. Eso depende en parte de cuánto más transmisible sea realmente Ómicron que Delta. Además, se está extendiendo tan rápido ahora porque puede evadir la inmunidad existente de las personas.

“Si todavía hay algo de Delta circulando en septiembre, entonces creo que puede haber coexistencia”, dice Trevor Bedford del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson.

Las dos variantes también podrían recombinarse para producir un virus que incorpore los trucos de evasión de la inmunidad de ambas, dice el virólogo Christian Drosten, también de Charité.

Es probable que también aparezcan variantes de preocupación completamente nuevas, incluidas las que se relacionan con nuevas combinaciones de mutaciones que eluden la inmunidad humana.

image.png Antes de hablar de la post-pandemia, preocupa la proliferación de reservorios del virus en animales.

Coronavirus en animales: ¿Nueva fase de la pandemia?

La proliferación de reservorios animales también es preocupante, dicen los científicos.

Una teoría sobre el origen de Ómicron es que el SARS-CoV-2 infectó a algunas especies animales, acumuló una serie de mutaciones y luego volvió a aparecer en la población humana como un virus muy diferente.

Los hurones, los leones, los ciervos y muchas otras especies se han infectado con el coronavirus y podrían proporcionar ese trampolín.

Hong Kong sacrificó a más de 2000 hámsteres a principios de este mes después de que 11 hámsteres en una tienda de mascotas dieron positivo por SARS-CoV-2.

Un escenario en particular podría poner fin al optimismo: la aparición de una variante capaz de evadir no solo los anticuerpos humanos, sino también la respuesta de las células T, que protege de enfermedades graves y la muerte.

Pero ninguna variante hasta ahora ha hecho eso. “La probabilidad de que eso suceda, creo, es bastante escasa”, opinó Madhi.

image.png

*"After Omicron, some scientists foresee ‘a period of quiet'", de Kai Kupferschmidt para Science.