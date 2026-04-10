Robots cuidadores: ¿La solución definitiva o el fin del contacto humano con los abuelos?

De robots de compañía a asistentes físicos: ¿Qué pueden hacer hoy?

No todos los robots cumplen el mismo rol. La mayoría de los que hoy están en uso se concentran en tres funciones: compañía, asistencia cotidiana y monitoreo de salud.

Los más difundidos son los llamados “robots sociales”, diseñados para interactuar con personas mayores que viven solas.

Adultos-mayores-cuidados-por-roborts-U24 Los robots se entran en compañía, asistencia y monitoreo de salud.

¿Qué es Hyodol? Así funciona la IA de compañía y alerta para adultos mayores

En Corea del Sur, más de 12.000 adultos mayores conviven con Hyodol, un robot con forma de muñeca que utiliza inteligencia artificial para conversar, recordar medicamentos y detectar situaciones de riesgo.

Para muchos usuarios, no es solo una herramienta. Es un vínculo.

Algunos le hablan como si fuera un nieto. Otros le confían cosas que no comparten con su familia. En casos extremos, incluso se detectaron alertas de salud mental gracias a conversaciones registradas por el sistema, lo que permitió intervenir a tiempo.

Otros dispositivos van más allá. Algunos monitorean signos vitales en tiempo real, otros coordinan tareas en hospitales o incluso empiezan a explorar asistencia física.

Sin embargo, la mayoría sigue teniendo un rol limitado: acompañar, organizar y alertar.

hydol Los muñecos Hydol son robots de interacción social con IA para adultos mayores. Hydol: AI Care Platform

¿El fin de los cuidadores humanos? Por qué la tecnología es un apoyo, no un reemplazo

En distintos ensayos, los adultos mayores que interactúan con robots reportan mejor estado de ánimo, menor ansiedad y mayor interacción social.

En lugares donde la soledad es un problema muy visible, como en Corea del Sur donde muchos adultos mayores viven solos, ese impacto es positivo y funciona como solución a un problema concreto.

¿Compañía real o simulada? El debate de los robots que "llenan el silencio" en el hogar

Para quienes reciben pocas visitas, la presencia constante de un sistema que “escucha” y responde puede marcar una diferencia.

Incluso los cuidadores valoran este apoyo: los robots funcionan como una primera capa de seguimiento, permitiendo detectar problemas sin estar físicamente presentes todo el tiempo.

Privacidad y hackeos: Los peligros ocultos de meter un robot en la intimidad del hogar

El avance no está exento de tensiones.

Uno de los principales problemas es la privacidad. Estos sistemas recopilan datos sensibles: conversaciones, hábitos, estado de salud. Y no siempre está claro cómo se almacenan o utilizan.

La trampa de la compañía artificial: Cuando el robot sustituye, pero no siente

Pero el debate más profundo es otro: ¿qué pasa cuando la compañía artificial sustituye, aunque sea parcialmente, el contacto humano?

Investigaciones como las de Lillian Hung, de la Universidad de British Columbia, muestran que estos sistemas pueden mejorar el estado de ánimo y la interacción social, aunque no reemplazan el vínculo humano.

En ciertos casos, usuarios con deterioro cognitivo llegan a interpretar al robot como una persona real, lo que abre interrogantes éticos sobre el uso de estas tecnologías.

También hay límites prácticos. Los robots más avanzados siguen siendo costosos, desde unos pocos cientos hasta decenas de miles de dólares, y todavía no pueden realizar tareas complejas de cuidado físico de forma autónoma.

¿Cómo será envejecer en 2030? El futuro de los hogares inteligentes y los retos que nos esperan

El mercado de robots para el cuidado de adultos mayores no deja de crecer y podría superar los 10.000 millones de dólares en la próxima década.

Gobiernos como el de China ya lanzaron programas piloto a gran escala, mientras empresas desarrollan modelos más avanzados, capaces de interactuar mejor y adaptarse a entornos domésticos.

El punto clave es que esta tendencia no surge solo por innovación, sino por necesidad.

Los robots no aparecen porque sean la mejor opción, sino porque, en muchos casos, son la única alternativa frente a un sistema de cuidado desbordado.

Pero el afecto humano sigue siendo irremplazable.

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