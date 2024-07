Ozempic para verse flaca: Adelgazantes letales y Pfizer en competencia

"Hay un millón de formas de perder peso, ¿por qué no hacerlo a través de algo que no es tan aburrido como ejercitarse? La gente lo odia porque quieren hacerlo y la gente que lo odia más es la que lo hace en secreto o que están enojados porque no pueden pagarlo", dijo Kelly Osborne, hija del emblemático cantante metalero, en alusión al Ozempic que le ayudó a bajar de peso.