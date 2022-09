Medusa inmortal y su regreso cíclico a estadios de larva

Los biólogos moleculares y españoles, Carlos López Otín, Maria Pascual Torner, Victor Quesada y otros colegas de dicha universidad han determinado el genoma de la medusa turriptopsis nutrícula en un reciente estudio publicado el pasado lunes (29/08) en la revista norteamericana Proceedings of the National Academy of Sciences. Estos investigadores españoles han estado recolectando diversos cultivos de la dohrnii en aguas italianas y los han comparado con su hermana, la turritopsis rubra. Por lo que, dicha investigación sostiene que su material genético muta evitando el envejecimiento y la muerte.