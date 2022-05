Logran regenerar células de la audición dañadas por la vejez

Las externas se expanden y contraen en respuesta a la presión de las ondas sonoras y amplifican el sonido para las internas, que transmiten esas vibraciones a las neuronas para crear los sonidos escuchados por la persona.

"Es como un ballet", ilustró García-Anoveros.

El oído es un órgano hermoso. No hay otro órgano en un mamífero donde las células estén colocadas con tanta precisión. Quiero decir, con precisión micrométrica. De lo contrario, no se oye

La investigación aún se encuentra en etapa experimental, pero según el autor, “ahora podemos descubrir cómo hacer células ciliadas específicamente internas o externas e identificar por qué las últimas son más propensas a morir y causar sordera".

El trabajo se publicó en Nature el 4 de mayo.

