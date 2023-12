Google fotos: Cómo recuperar imágenes eliminadas en Android

- Hacer clic en la pestaña “Biblioteca” que estará en la parte inferior derecha de la pantalla y tiene el icono de una estantería.

- Entre las opciones determinadas, los usuarios tendrán que seleccionar la que tiene por nombre “Papelera”.

En este espacio todas las fotos que fueron eliminadas son almacenadas por un período máximo de 60 días antes de ser eliminados del sistema de forma definitiva y sin opción alguna de recuperación. Es por eso que si se desea recuperar una fotografía, los usuarios deberán mantener seleccionada una imagen y luego pulsar el botón “Restablecer”.

Según el propio sistema de la aplicación, el período de 60 días de almacenamiento será reducido a apenas 30 días en caso de que el archivo no tenga habilitada una copia de seguridad en el sistema.

Celulares Samsung

En el caso de que el usuario no tenga un gestor de imágenes como Google Fotos u otro programa similar, estos tendrán que utilizar la aplicación predeterminada por su sistema para realizar operaciones con el contenido que tienen almacenada en su memoria.

En estos casos, lo más común es que los usuarios recurran a la aplicación Galería que ya está instalada en el celular de forma previa. Para recuperar una imagen de este apartado, los usuarios deben realizar estos pasos:

google fotos android 2.jpg

- Abrir la Galería del celular. Esto funciona no solo para celulares de Samsung, sino también para otros fabricantes.

- Hacer clic sobre él menú de tres líneas horizontales ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla.

- Seleccionar la opción “Papelera” que se mostrará en una ventana emergente en el celular.

Al igual que en Google Fotos, este espacio mantendrá las fotografías por un tiempo máximo de 30 días y, al menos en el caso de Samsung, se mostrará en la parte inferior un cartel en la miniatura de cada archivo en el que se indica cuántos días quedan antes de que sean eliminados por completo.

Si la imagen que se desea recuperar ya no se encuentra en este espacio, entonces ya no habrá posibilidad para recuperarla a no ser que, además de tener un archivo en la galería del celular, los usuarios hayan decidido sincronizar su galeria con otras plataformas de almacenamiento como Dropbox o servicios de la Nube de Microsoft.

