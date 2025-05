Estudio sobre sedentarismo y Alzheimer descubre lo que nadie se esperaba

Para ello, examinaron el vínculo entre el sedentarismo y la neurodegeneración en 404 adultos mayores de 50 años, detalla una nota de la Universidad de Pittsburgh.

Los voluntarios usaron un reloj para registrar su nivel de actividad durante una semana. Se les hizo seguimiento por 7 años.

Durante ese período, los investigadores compararon el tiempo de sedentarismo con el rendimiento cognitivo, a través de escáneres cerebrales y pruebas cognitivas.

demencia alzheimer cerebro memoria freepik.jpg El sedentarismo es peor de lo que se pensaba para el cerebro.

¿Qué encontraron los investigadores?

Descubrieron que un mayor comportamiento sedentario en los adultos mayores estaba asociado con una "peor cognición y una contracción cerebral en áreas relacionadas con el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer", detalla la Universidad de Pittsburgh.

"Los participantes que pasaron más tiempo sedentarios fueron más propensos a experimentar deterioro cognitivo y cambios neurodegenerativos, independientemente de su nivel de ejercicio", agregan.

La asociación fue todavía más significativa en aquellos que eran portadores del alelo APOE-e4, un factor de riesgo genético para la enfermedad de Alzheimer.

“Reducir el riesgo de Alzheimer no se trata solo de hacer ejercicio una vez al día ”, afirmó Marissa Gogniat, profesora adjunta de neurología en Pitt y ex investigadora postdoctoral en el Centro de Memoria y Alzheimer de Vanderbilt en VUMC, quien dirigió el estudio, coescrito por Angela Jefferson, profesora de neurología en Vanderbilt y directora fundadora del centro.

“Minimizar el tiempo que pasa sentado, incluso si hace ejercicio a diario, reduce la probabilidad de desarrollar Alzheimer”, agregó.

Por su parte, Jefferson dijo: "Es fundamental estudiar el estilo de vida y su impacto en la salud cerebral a medida que envejecemos".

Y continuó: "Nuestro estudio demostró que reducir el tiempo que pasamos sentados podría ser una estrategia prometedora para prevenir la neurodegeneración y el consiguiente deterioro cognitivo, especialmente entre los adultos mayores con mayor riesgo genético de padecer Alzheimer. Es fundamental para nuestra salud cerebral tomar descansos a lo largo del día y movernos para aumentar nuestro tiempo activo".

Finalmente, el estudio destaca la importancia de disminuir el tiempo de sedentarismo, sobre todo, en los adultos mayores con riesgo genético de padecer Alzheimer.

Los hallazgos aparecen en Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

