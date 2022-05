El niño santafesino con hepatitis necesita un trasplante

De todas formas, en Santa Fe no se reportaron otros casos, sino que se trata de un hecho aislado al igual que los restantes casos de hepatitis en el país. El Ministerio de Salud de la Nación destacó que no tienen vínculo entre sí y que no es un brote.

image.png

Hepatitis de origen desconocido

Debido a la alerta epidemiológica que se produjo en otros países del mundo y en Argentina el 27 de abril, el Ministerio de Salud argentino recomienda:

Controlar y completar los esquemas del Calendario Nacional de Vacunación para cada edad Realizar higiene frecuente de manos Evitar el contacto con personas enfermas Cubrirse al toser o estornudar Evitar tocarse ojos, nariz y boca.

Por otro lado, pide especial atención ante la presencia en personas menores de 16 años los síntomas compatibles con los de la hepatitis: fiebre, fatiga, pérdida del apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal, orina oscura, heces blancas, dolor articular e ictericia. En estos casos se aconseja consultar al médico.

