El misterio que tiene en jaque a la NASA: ¿Dónde está escondida la materia oscura?

El componente fantasma del cosmos para la NASA

La materia oscura es como un fantasma cósmico: no la podés ver, no la podés tocar, pero sabés que está ahí. Los científicos detectaron su presencia por primera vez al observar cómo las galaxias se mueven de forma inexplicable, como si una fuerza invisible las estuviera controlando. Esta misteriosa sustancia no emite ni absorbe luz, lo que la vuelve prácticamente indetectable con los métodos tradicionales de observación.