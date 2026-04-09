Eclipse solar anular 2027: ¿En qué ciudad de Argentina se verá mejor y por qué?

“La zona de Esquel y sus alrededores será el mejor lugar del mundo para observar el eclipse, por donde pasará la franja central cuando la Luna proyecte la sombra sobre la superficie de la Tierra", afirmó el guía experto en astroturismo y naturaleza, Pablo Gerez.

"Será también una gran oportunidad para la provincia de Chubut, ya que no se volverá a repetir en esta parte del mundo hasta diciembre de 2048”, agregó durante un evento para promocionar a Esquel y el eclipse, en un trabajo conjunto entre la Subsecretaría de Turismo de Esquel y el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas.

¿Por qué Esquel es ideal para observar el eclipse 2027?

Aquí las razones por las que Esquel se considera el "mejor lugar del mundo" para observar el eclipse solar anular 2027, según la Subsecretaría de Turismo de Esquel.

Por la trayectoria : El eclipse cruza exactamente a 10 kilómetros de la ciudad de Esquel, permitiendo observar el anillo de fuego con mayor precisión que en otros lugares de la Patagonia.

: El eclipse cruza exactamente a 10 kilómetros de la ciudad de Esquel, permitiendo observar el anillo de fuego con mayor precisión que en otros lugares de la Patagonia. Por la falta de contaminación : La escasa actividad industrial, la menor contaminación lumínica y la pureza de los cielos, hacen que Esquel y la región se distingan para disfrutar de estos eventos astronómicos.

: La escasa actividad industrial, la menor contaminación lumínica y la pureza de los cielos, hacen que Esquel y la región se distingan para disfrutar de estos eventos astronómicos. Por su entorno natural: Esquel se caracteriza por la estepa patagónica y el bosque andino, un entorno natural ideal para la observación del eclipse.

Esquel se caracteriza por la estepa patagónica y el bosque andino, un entorno natural ideal para la observación del eclipse. Por sus servicios: Para el eclipse habrá un despliegue organizativo especial en cuanto a alojamiento, gastronomía y experiencias turísticas.

Eclipse solar Esquel Esquel es ideal para ver fenómenos en el cielo / Imagen: Subsecretaría de Turismo de Esquel.

¿Qué eclipses hay en 2026?

Ahora bien, mientras esperamos el eclipse solar anular del 2027, veamos cuáles son los eclipses que quedan por disfrutar en 2026.

El 12 de agosto ocurrirá uno de los eclipses más esperados: Un eclipse solar total, e incluso, ya le llaman el eclipse solar del siglo.

Este eclipse solar total será visible en Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña zona de Portugal. Se verá parcialmente en Europa, África, América del Norte, el Océano Atlántico, el Océano Ártico y el Océano Pacífico.

En cuanto a eclipses lunares, el 27 y 28 de agosto, habrá un eclipse lunar parcial, que se presenciará en América, Europa, África, Asia Occidental.

Con ello, 2026 se corona como un año extraordinario para los amantes de los eclipses. Y por lo visto, 2027 no se quedará atrás.

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