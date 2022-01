En gran medida depende efecto deseado: prevenir infecciones y retrasar la transmisión del virus, o reducir la enfermedad grave y mantener a las personas fuera del hospital.

Con todo, la mayoría de los investigadores consultados por Nature está de acuerdo en que se necesitan nuevas vacunas que ofrezcan una protección más amplia contra futuras variantes.

¿Es suficiente la tercera dosis?

A medida que se propagó Ómicron, se utilizaron refuerzos para aumentar los niveles de anticuerpos neutralizantes, frenar los casos y aliviar los hospitales. Pero la preocupación es que los refuerzos no bloquean las infecciones por mucho tiempo.

Los datos de Israel de cuando Delta era dominante indican que la inmunidad de una tercera inyección (refuerzo de ARNm) disminuye en unos meses.

Los datos del Reino Unido de fines de 2021, sugieren que la inmunidad de los refuerzos podría disminuir incluso más rápido contra Ómicron que contra Delta.

Sin embargo, otro estudio aún no ha sido revisado por pares, sugiere que los anticuerpos neutralizantes provocados por una tercera dosis podrían mantener la protección contra las infecciones de Ómicron hasta por cuatro meses.

Debido a que la protección de los refuerzos puede ser de corta duración, implementar dosis interminables, a expensas de no inmunizar a personas en países de bajos ingresos, no es una estrategia "viable o razonable", apina Kanta Subbarao, viróloga australiana.

El 11 de enero la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que “es poco probable que una estrategia de vacunación basada en dosis de refuerzo repetidas de la composición original de la vacuna sea apropiada o sostenible”.

Con todo, países como Chile, Camboya, Dinamarca y Suecia han avanzado con las cuartas dosis en grupos específicos como en Israel.

Una vacuna pan-coronavirus

La protección contra enfermedades graves probablemente se deba a las células B y T de memoria, que siguen siendo capaces de luchar contra Ómicron incluso cuando los anticuerpos disminuyen.

Los datos del mundo real de los Estados Unidos, el Reino Unido e Israel muestran que una tercera dosis de refuerzo de una vacuna de ARNm protege a la mayoría de las personas contra la hospitalización por hasta cinco meses contra Delta, y por tres meses o más contra Ómicron.

Un estudio sugiere además que una tercera dosis de una vacuna de ARNm no solo restaura los niveles de anticuerpos, sino que también amplía potencialmente las respuestas a las variantes.

En lugar de administrar inyecciones de refuerzo interminables, una mejor manera de frenar la pandemia sería desarrollar nuevas vacunas que tengan un efecto más duradero contra múltiples cepas.

Los primeros datos sobre las vacunas específicas de Ómicron se esperan dentro de unos meses, aunque sería preferible una vacuna pan-coronavirus que cubra todas las cepas. Todavía no se sabe si eso es posible.

*Fuente: "Three, four or more: what’s the magic number for booster shots?" de Clare Watson para Nature.