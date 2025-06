Descubren un dinosaurio que vivió antes que el T. rex y sería su antepasado directo

image.png Khankhuuluu era un tiranosaurio más chico y ágil que el T. rex. Cazaba presas chicas, tenía dientes afilados y fue clave para entender cómo evolucionaron estos reptiles enormes.

La paleontóloga Darla Zelenitsky, de la Universidad de Calgary, explica que "Khankhuuluu era casi un tiranosaurio, pero no del todo. Tenía diferencias en el hueso del hocico y alrededor del ojo, que no tenían las protuberancias ni cuernos que vemos en los tiranosaurios verdaderos". Por ejemplo, sus dientes no eran los clásicos cónicos y macizos del T. rex, sino más delgados y con serraciones, pensados para dar mordidas de corte y no para aplastar huesos.