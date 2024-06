Desarrolladores de Inteligencia Artificial manifestaron que la IA les va a sacar el trabajo

image.png

La Inteligencia Artificial se lleva puestos de trabajo

Avital Balwit, jefa de personal de Anthropic, una de las startups más populares que se dedica al desarrollo de modelos de IA, publicó en una carta abierta en Palladium una reflexión acerca de lo que debemos esperar en los próximos años:“Tengo 25 años. Los próximos tres años podrían ser los últimos años en los que trabaje. No estoy enferma, ni me estoy convirtiendo en ama de casa, ni he sido tan afortunada financieramente de estar al borde de la jubilación voluntaria”, comenzó diciendo. “Formo parte de un desarrollo tecnológico que parece probable, en caso de que llegue, que acabe con el empleo tal y como lo conozco”, indicó.