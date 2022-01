¿Cuánto falta para que el COVID-19 se vuelva un resfrío?

image.png La "gripe rusa" (1889-1891) se inició en San Petersburgo y se diseminó rápidamente por Europa y dio la vuelta al mundo en solo cuatro meses.

¿Qué son los coronavirus?

Los coronavirus son virus de animales y causan principalmente enfermedades respiratorias y gastrointestinales.

En la actualidad se conocen siete coronavirus que infectan humanos. Cuatro de ellos (HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 y HCoV-HKU1) son muy comunes y son responsables de la mayoría de los catarros y del resfrío.

Estos coronavirus infectan a todos los grupos de edad y las reinfecciones son comunes. La infección suele ser leve, pero hay casos más graves en lactantes y ancianos. Los otros tres coronavirus humanos son el MERS, el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2.

Los coronavirus llevan saltando de unos animales a otros desde hace miles de años. También de animales al ser humano.

Hace unos años, se secuenció el genoma completo del coronavirus humano HCoV-OC43 y se comparó con el bovino. Se pudo hacer un análisis molecular de ambos virus que sugería un origen zoonótico del HCoV-OC43, es decir, este coronavirus humano habría surgido a partir del BCoV con un ancestro común a ambos virus.

Los autores encontraron que ese salto podría haber ocurrido alrededor de 1890. Según estos autores, apoyaría la hipótesis de que la pandemia de gripe rusa de 1889-1891 fue en realidad causada por el entonces nuevo coronavirus HCoV-OC43 de origen bovino.

En dicho caso, la pandemia actual no sería la primera causada por un coronavirus. Entonces, ¿qué aprendimos de la pandemia rusa? ¿El COVID-19 se volverá un resfrío? ¿Cuándo?

image.png Los coronavirus llevan saltando entre animales y de animales a humanos hace miles de años.

¿Se volverá el COVID-19 un resfrío?

Si el SARS-coV-2 sigue el mismo camino que el HCoV-OC43, es posible que se convierta en un resfrío. Pero no se sabe a qué velocidad lo hará, explicó el doctor en Biología Ignacio López-Goñi en The Conversation.

¿Es Ómicron una demostración de que el virus evoluciona hacia un catarro común, es el final de la pandemia? No lo sabemos ¿Es Ómicron una demostración de que el virus evoluciona hacia un catarro común, es el final de la pandemia? No lo sabemos

Por un lado, se sabe que una variante menos virulenta y más transmisible puede acabar infectando a una gran parte de la población y en la medida que haya más gente inmune al virus, por infección y/o vacunación, la protección será mayor.

En este caso, el virus dejará de ser un agente nuevo para el sistema inmunitario humano y, si infecta más las vías respiratorias superiores que las inferiores, podría ser el camino hacia un coronavirus común del resfrío.

Sin embargo, todavía no hemos llegado ahí. La tendencia lleva a pensar que Ómicron es la última variante, el final de un proceso de adaptación, pero no se puede descartar que surjan más.

La llamada gripe rusa causó alrededor de un millón de muertos, cuando la población mundial era de 1.500 millones de habitantes.

Haciendo una sencilla extrapolación a la actualidad, deduce López-Goñi, podría suponer unas 5,2 millones de muertes.

Predecir qué ocurrirá en los próximos años es muy arriesgado. Es evidente que la pandemia de COVID-19 irá disminuyendo (no hay mal que dure cien años), pero no sabemos ni cómo ni cuándo. Ojalá siga los pasos de su pariente el HCoV-OC43. De momento, seamos prudentes, pero con un optimismo moderado Predecir qué ocurrirá en los próximos años es muy arriesgado. Es evidente que la pandemia de COVID-19 irá disminuyendo (no hay mal que dure cien años), pero no sabemos ni cómo ni cuándo. Ojalá siga los pasos de su pariente el HCoV-OC43. De momento, seamos prudentes, pero con un optimismo moderado

image.png No se sabe si Ómicron acabará con la pandemia, pero se calcula que una variante menos virulenta y más transmisible puede infectar a gran parte de la población y aumentar la inmunidad, junto a las vacunas.

*Fragmentos de un artículo publicado en The Conversation