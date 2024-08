Amazon Web Services ofrece 600 cursos gratuitos para todos

La apertura de centros de habilidades en Seattle, Arlington y Ciudad del Cabo marca otro hito en esta cruzada educativa. Estos espacios, abiertos a todo público, se han convertido en puntos clave de información para quienes quieren comenzar en el mundo de la nube.

El análisis de las preferencias de los estudiantes revela tendencias interesantes. Los cursos enfocados en roles específicos, como Cloud Practitioner, Arquitectos de Soluciones, Desarrollador y Análisis de datos, lideran las listas de popularidad. Este fenómeno sugiere que el desarrollo profesional es el principal motor que impulsa a los alumnos.

Asimismo, sorprendentemente, el aspecto lúdico también juega un papel crucial en el aprendizaje. AWS Cloud Quest: Cloud Practitioner, un rol de aprendizaje basado en juegos, se ha posicionado como la cuarta capacitación más consumida en AWS Skill Builder, demostrando que la gamificación puede ser una poderosa herramienta educativa.

Por su parte, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático también se están destacando como las nuevas innovaciones en tecnología. La demanda de formación en estas áreas se ha disparado, con cursos como Amazon Bedrock Getting Started e Introduction to Generative AI - Art of Possible liderando las preferencias.

De igual modo, la reciente introducción de AWS SimuLearn, una plataforma que utiliza IA generativa para crear simulaciones de interacciones con clientes, promete revolucionar el desarrollo de habilidades interpersonales en el ámbito tecnológico.

"El compromiso con el cliente y el creador de soluciones de AWS SimuLearn realmente me pusieron en la piel de un arquitecto de soluciones de AWS. La comunicación con el "Dr. Newton" y el cliente para determinar los requisitos fue muy realista", compartió Barnaby Baron, director técnico de DXC, evidenciando el impacto de esta nueva herramienta.

Tal es así, que el éxito de este programa no solo refleja la creciente demanda de habilidades en la nube, sino que también subraya la importancia de la accesibilidad y la diversidad en la educación tecnológica.

